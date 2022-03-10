"Обстоятельства меняются": Совмещение Карпиным работы тренера в сборной России и "Ростове" может быть прекращено

Президент РФС Александр Дюков заявил, что совмещение Валерием Карпиным работы тренера в сборной России и "Ростове" может быть прекращено в любой момент. Об этом сообщается на сайте РФС.

"РФС не возражает против совмещения Карпиным работы в сборной и "Ростове". Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы. При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе, как только национальная команда вернёт право выступления в международных соревнованиях", — заявил Дюков.

В четверг Карпин продлил контракт с национальной командой до конца года. РФС также согласовал возможность работы специалиста не только в сборной России, но и футбольном клубе "Ростов".