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10 марта, 15:42

Путин поддержал идею внешнего управления для уходящих из России иностранных компаний

По словам российского лидера, в отношении зарубежных игроков, покинувших наш рынок, нужно "действовать решительно" и передавать эти предприятия тем, кто, в отличие от них, "хочет работать".

<p>Президент России Владимир Путин — на совещании с членами правительства (в режиме видеоконференции). Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67958/photos/67745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент России Владимир Путин — на совещании с членами правительства (в режиме видеоконференции). Обложка © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин поддержал идею внешнего управления на иностранных предприятиях, уходящих из России. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта, после доклада премьер-министра Михаила Мишустина, выступившего с такой инициативой.

Путин отметил, что в отношении покинувших рынок зарубежных компаний нужно "действовать решительно" и передавать эти предприятия тем, кто, в отличие от них, "хочет работать". А вот права иностранных инвесторов и партнёров, которые всё-таки остаются в России, должны быть надёжно защищены, указал он.

"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно <...> Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Никакого произвола здесь нет. Мы найдём легальные решения этих вопросов", добавил российский лидер.

Ранее Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в компаниях, уходящих из России на фоне "Операции Z" на Украине и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. А 9 марта и правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций, который предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных компаний.

Алексей Берковиц

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