Путин поддержал идею внешнего управления для уходящих из России иностранных компаний

Президент Владимир Путин поддержал идею внешнего управления на иностранных предприятиях, уходящих из России. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта, после доклада премьер-министра Михаила Мишустина, выступившего с такой инициативой.

Путин отметил, что в отношении покинувших рынок зарубежных компаний нужно "действовать решительно" и передавать эти предприятия тем, кто, в отличие от них, "хочет работать". А вот права иностранных инвесторов и партнёров, которые всё-таки остаются в России, должны быть надёжно защищены, указал он.