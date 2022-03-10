Мантуров: Регулирование цен социально значимых товаров введут при их необоснованном росте

Власти России введут государственное регулирование цен на социально значимые товары только в самом крайнем случае — при их необоснованном росте. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен", — отметил он.

Министр подчеркнул, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют наценку, а издержки перекладывают на продукцию средней и премиальной категории. Минпромторг рассчитывает, что торговые организации будут сдерживать цены на товары массового спроса.