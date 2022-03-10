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10 марта, 15:45

Мантуров: Регулирование цен социально значимых товаров введут при их необоснованном росте

Глава Минпромторга отметил, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладывают на продукцию средней и премиальной категории.

Власти России введут государственное регулирование цен на социально значимые товары только в самом крайнем случае — при их необоснованном росте. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен", — отметил он.

Министр подчеркнул, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют наценку, а издержки перекладывают на продукцию средней и премиальной категории. Минпромторг рассчитывает, что торговые организации будут сдерживать цены на товары массового спроса.

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Ранее Кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Тем временем запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Никита Осипов

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