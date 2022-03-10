Мантуров: Регулирование цен социально значимых товаров введут при их необоснованном росте
Глава Минпромторга отметил, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладывают на продукцию средней и премиальной категории.
Власти России введут государственное регулирование цен на социально значимые товары только в самом крайнем случае — при их необоснованном росте. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен", — отметил он.
Министр подчеркнул, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют наценку, а издержки перекладывают на продукцию средней и премиальной категории. Минпромторг рассчитывает, что торговые организации будут сдерживать цены на товары массового спроса.
Ранее Кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Тем временем запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ