Эрдоган и Байден обсудили ситуацию на Украине
Турецкий лидер отметил, что для него важно иметь возможность разговаривать с Россией и Незалежной и быть посредником в поиске решения происходящих событий.
Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, сообщает газета "Хюрриет". Отмечается, что они продолжались 45 минут.
В частности, Эрдоган отметил, что для Турции важно иметь возможность разговаривать с Россией и Украиной и быть посредником в поиске решения ситуации. Кроме того, он ожидает, что покупка 40 новых самолётов в США для страны и модернизация существующих F-16 будут завершены как можно скорее.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на студентов и деятелей культуры из РФ. Турция считает такие действия неприемлемыми, они не приносят никакой пользы законной борьбе украинского народа, заметил турецкий президент. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / AP / Emrah Gurel