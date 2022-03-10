Эрдоган и Байден обсудили ситуацию на Украине

Турецкий лидер отметил, что для него важно иметь возможность разговаривать с Россией и Незалежной и быть посредником в поиске решения происходящих событий.

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, сообщает газета "Хюрриет". Отмечается, что они продолжались 45 минут.

В частности, Эрдоган отметил, что для Турции важно иметь возможность разговаривать с Россией и Украиной и быть посредником в поиске решения ситуации. Кроме того, он ожидает, что покупка 40 новых самолётов в США для страны и модернизация существующих F-16 будут завершены как можно скорее.