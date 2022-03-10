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Опубликовано 10 марта 2022, 16:56
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Минобороны: Националисты и наёмники на Украине из засад обстреливают российских медиков

В частности, снайперы ведут огонь по врачам, которые проводят эвакуацию раненых солдат, отметил генерал-майор Игорь Конашенков. Также снаряды летят в сторону тех, кто оказывает помощь местным.

Украинские националисты стали совершать нападения на российских врачей и медицинские автомобили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в атаках принимают участие ещё и иностранные наёмники.

"В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесённой символикой — красным крестом", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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По его словам, националисты ведут снайперский огонь с больших расстояний по медикам, которые проводят эвакуацию раненых российских солдат. При этом врачи, оказывающие помощь местным жителям, также нередко попадают под обстрелы.

Ранее депутат Рады Илья Кива назвал фейком историю с обстрелом роддома в Мариуполе. Народный избранник ссылается на СМИ, в котором сообщается, что одна из "рожениц" оказалась моделью и популярным украинским бьюти-блогером. Именно она была сфотографирована на развалинах медучреждения.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Наталья Исакова
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