Минобороны: Националисты и наёмники на Украине из засад обстреливают российских медиков

В частности, снайперы ведут огонь по врачам, которые проводят эвакуацию раненых солдат, отметил генерал-майор Игорь Конашенков. Также снаряды летят в сторону тех, кто оказывает помощь местным.

Украинские националисты стали совершать нападения на российских врачей и медицинские автомобили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в атаках принимают участие ещё и иностранные наёмники.

"В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесённой символикой — красным крестом", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, националисты ведут снайперский огонь с больших расстояний по медикам, которые проводят эвакуацию раненых российских солдат. При этом врачи, оказывающие помощь местным жителям, также нередко попадают под обстрелы.