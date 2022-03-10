Минобороны: Националисты и наёмники на Украине из засад обстреливают российских медиков
В частности, снайперы ведут огонь по врачам, которые проводят эвакуацию раненых солдат, отметил генерал-майор Игорь Конашенков. Также снаряды летят в сторону тех, кто оказывает помощь местным.
Украинские националисты стали совершать нападения на российских врачей и медицинские автомобили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что в атаках принимают участие ещё и иностранные наёмники.
"В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесённой символикой — красным крестом", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
По его словам, националисты ведут снайперский огонь с больших расстояний по медикам, которые проводят эвакуацию раненых российских солдат. При этом врачи, оказывающие помощь местным жителям, также нередко попадают под обстрелы.
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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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