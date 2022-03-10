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10 марта, 16:41

Юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на проценты по вкладам

Специалист уверен, что данные меры смогут временно снизить налоговое бремя, а также смогут простимулировать дополнительный приток средств на банковские вклады.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT дал положительную оценку внесённому в Госдуму законопроекту об отмене налога с процентов по вкладам.

Юрист подчеркнул, что подобные меры вводятся государством для поддержки граждан в связи с "небывалым, продуманным и беспрецедентным санкционным давлением". Он отметил, что предложенная инициатива позволит вкладчикам сэкономить.

"В совокупности данные меры временно снизят налоговое бремя, а также могут простимулировать дополнительный приток средств на банковские вклады", — заключил Соловьёв.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ. Среди внесённых предложений фигурировал законопроект о приостановке взимания подоходного налога с процентов по банковским вкладам.

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Pexels

Григорий Воронцов

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