Юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на проценты по вкладам

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT дал положительную оценку внесённому в Госдуму законопроекту об отмене налога с процентов по вкладам.

Юрист подчеркнул, что подобные меры вводятся государством для поддержки граждан в связи с "небывалым, продуманным и беспрецедентным санкционным давлением". Он отметил, что предложенная инициатива позволит вкладчикам сэкономить.

"В совокупности данные меры временно снизят налоговое бремя, а также могут простимулировать дополнительный приток средств на банковские вклады", — заключил Соловьёв.