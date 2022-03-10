Глава Нацразведки США: Украина не стремится к созданию биологического или ядерного оружия

Украина не стремится к разработке ни бактериологического, ни ядерного оружия, а помощь в сфере исследований, проводимых в биолабораториях, Вашингтон ей оказывал исключительно в контексте биологической безопасности. Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, Правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", — сказала она на слушаниях в комитете Сената по разведке.

Также Хейнс отрицательно ответила на вопрос сенатора, можно ли поставить знак равенства между наличием на Незалежной объектов, где ведутся исследования, с объектами по разработке биологического оружия.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ рассекретило планы США по созданию на Украине летучих мышей – переносчиков патогенов. Исследования проводились в непосредственной близости от границы России — в районах черноморского побережья и на Кавказе — с привлечением грузинских биолабораторий, уточнили в ведомстве.