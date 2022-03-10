Путин сообщил о попытках США заключить контракты по энергоресурсам с Венесуэлой и Ираном
Российский лидер отметил, что Вашингтон вводил ранее против этих стран санкции, а теперь Штаты "готовы помириться и немедленно подписать все документы".
Президент России Владимир Путин заявил, что США сейчас пытаются заключить контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой, против которых Вашингтон вводил нелегитимные санкции.
"Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — сказал российский лидер на совещании с членами Правительства РФ.
Путин заявил, что нисколько не сомневается в том, что то же самое будет в отношении России.
Ранее президент РФ заявил, что санкции против Запада нашей страны были неизбежны. Он также призвал не сваливать на Москву вину за то, что Европе и США "пришлось затянуть пояса". Российский лидер подчеркнул, что появление там высоких цен на энергоносители является результатом собственных просчётов и ошибок этих стран.