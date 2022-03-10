Путин сообщил о попытках США заключить контракты по энергоресурсам с Венесуэлой и Ираном

Президент России Владимир Путин заявил, что США сейчас пытаются заключить контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой, против которых Вашингтон вводил нелегитимные санкции.

"Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — сказал российский лидер на совещании с членами Правительства РФ.

Путин заявил, что нисколько не сомневается в том, что то же самое будет в отношении России.