Ясновидящая Кажетта назвала пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится этой весной

Весна у многих ассоциируется с изменениями в жизни, но каждый вкладывает в перемены свой смысл. В материале "Вечерней Москвы" ясновидящая Кажетта перечислила знаки зодиака, у представителей которых жизнь круто изменится этой весной.

Перемены коснутся Раков, которые больше не хотят отсиживаться в своём "панцире". Ясновидящая посоветовала представителям этого знака прислушаться к своим желаниям и начать действовать. Врождённая интуиция отведёт их ото всех бед, даже если что-то пойдёт не так. Также могут открыться с новой стороны старые знакомые, а происходящие события покажут, кто является настоящим другом, а кто — просто знакомым. Кажетта предупреждает: перемены затронут и сферу личной жизни, так как рядом есть человек, который давно в вас влюблён.

Львам тоже необходимо что-то срочно поменять в своей жизни. На их моральном состоянии сказывается не только привычная рутина, но и общая усталость организма, простуды и недомогание. Ясновидящая порекомендовала Львам переходить к активным действиям, потому что все их начинания просто обречены на успех. Кажетта советует переставить в доме мебель, сходить с любимым человеком на интересное мероприятие, а в работе выбрать новый путь решения проблем. Например, начать посещать курсы повышения квалификации.

Девами руководит интуиция, и если она подсказывает, что нужно отправиться в поездку, потратиться на крупную покупку, прервать общение с определённым человеком, то, вероятнее всего, так и есть. Кажетта предупреждает, что в окружении есть человек, который мешает Девам двигаться дальше и достигать высот в различных сферах. Причина проста — зависть. Ясновидящая предупреждает о возможном недопонимании в отношениях с коллегами и советует запастись терпением, иначе последуют крупные конфликты, которые могут закончиться увольнением.

Весов в начале весны ожидает сюрприз, скорее всего, денежный. Но ясновидящая напоминает, что иногда сюрпризы бывают и неприятными. Так как Весы по натуре не склонны заниматься деньгами, им придётся себя заставить, и к середине весны ситуация придёт в норму. Дома представителям знака следует быть более сдержанными, предупреждает Кажетта. Домашние не смогут долго терпеть дурное настроение и напряжённость, поэтому существует риск нарваться на скандал.

Энергия Скорпионов весной будет бить через край! Эти люди будут заражать окружающих своим позитивом, и особенно ярко это будет проявляться в начале сезона. На волне вдохновения Скорпионы будут буквально фонтанировать различными идеями. Однако полностью полагаться на это чувство не стоит, предупредила ясновидящая. Кажетта советует трезво оценивать свои возможности.