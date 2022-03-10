ICO-эксперт Каминский: Криптовалюта будет "искать дно", чтобы оттолкнуться и начать рост

Нынешняя политическая обстановка оказывает минимальное влияние на курсы криптовалют, так как Россия занимает не такой большой процент в данном сообществе. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал эксперт в области виртуальных валют и консультант ICO (Initial coin offering) Евгений Каминский.

По его словам, в общей сложности на ситуацию окажет влияние неопределённость на фоне роста или падения нефтяных котировок и с логистикой поставок. Каминский отметил, что последние шесть-семь месяцев происходит снижение, которое связано с общемировой экономической ситуацией, где наблюдается возрастание инфляционных рисков.

"Сейчас мы видели рост, я думаю, что сейчас будет дальнейшее снижение: криптовалюта будет "искать дно", чтобы потом от него оттолкнуться и начать рост", — отметил он.