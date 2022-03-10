ICO-эксперт Каминский: Криптовалюта будет "искать дно", чтобы оттолкнуться и начать рост
Специалист отметил, что в последние полгода наблюдается снижение курсов, которое связано не с текущей политической обстановкой, а с общемировой экономической ситуацией.
Нынешняя политическая обстановка оказывает минимальное влияние на курсы криптовалют, так как Россия занимает не такой большой процент в данном сообществе. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал эксперт в области виртуальных валют и консультант ICO (Initial coin offering) Евгений Каминский.
По его словам, в общей сложности на ситуацию окажет влияние неопределённость на фоне роста или падения нефтяных котировок и с логистикой поставок. Каминский отметил, что последние шесть-семь месяцев происходит снижение, которое связано с общемировой экономической ситуацией, где наблюдается возрастание инфляционных рисков.
"Сейчас мы видели рост, я думаю, что сейчас будет дальнейшее снижение: криптовалюта будет "искать дно", чтобы потом от него оттолкнуться и начать рост", — отметил он.
Ранее Минфин России внёс в правительство законопроект, который позволит вывести криптовалюту из тени, а некоторые операции с биткоином будут ограничены. Уточняется, что власти планируют сохранить запрет на использование криптовалют как способа оплаты. Лайф рассказал, к чему должны быть готовы инвесторы и за что придётся заплатить.
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