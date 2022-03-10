BlaBlaCar временно приостановит инвестиции на территории РФ
Также штаб-квартира прекратит финансирование дочерней компании, расположенной в России. Работа на локальном рынке продолжится под независимым управлением российской команды.
Французский сервис поиска попутчиков для поездок BlaBlaCar временно приостановит инвестиции и финансирование дочерней компании в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания BlaBlaCar приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф показал видео из столичного магазина Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд", где образовались огромные очереди. Японский производитель и ретейлер одежды сообщил о временной приостановке своей деятельности в России, что привело к столпотворению.