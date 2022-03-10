BlaBlaCar временно приостановит инвестиции на территории РФ

Французский сервис поиска попутчиков для поездок BlaBlaCar временно приостановит инвестиции и финансирование дочерней компании в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания BlaBlaCar приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены", — говорится в сообщении.