Никакой анонимности: Кому ограничат вложения в биткоин и как криптоинвесторов выведут из тени Новый законопроект Минфина позволит вывести криптовалюту из тени, а часть операций с биткоином ужесточат. К чему должны быть готовы инвесторы и за что придётся заплатить? 21 февраля, 21:40 Обложка © shutterstock

Министерство финансов уже внесло в правительство законопроект, который регулирует крипторынок. Если он будет принят, то оплата цифровыми валютами по-прежнему окажется под запретом. При этом контроль за оборотом биткоина станет жёстче. Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые работают с криптовалютой. Для этого планируется создать специальный реестр операторов. Их работу будет контролировать уполномоченный орган. Иностранным криптовалютным биржам для получения лицензии потребуется сначала зарегистрироваться в России.

При этом цифровые валюты рассматриваются исключительно как инструмент для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки, а клиенту придётся пройти процедуру идентификации. Биржи обязаны будут информировать покупателей о том, что криптовалюты — высокорисковый актив.

К тому же инвесторы будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты. Оно определит уровень знаний о специфике таких вложений. Если человек успешно сдаст тест, то сможет вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если он экзамен не сдаст, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Только квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений. И это далеко не все новшества законопроекта.

— Мы считаем начало работы по законодательному регулированию майнинга и обращения криптовалюты очень важным. Регулирование необходимо. Законопроект позволит России встать в один ряд с передовыми международными юрисдикциями, такими как Швейцария, Сингапур, Франция, и позволит полноценно начать инвестиционную деятельность в криптовалюты на территории страны как юридическим лицам, так и частным инвесторам. В целом документ оставляет позитивное впечатление. Однако отдельные положения законопроекта, на наш взгляд, нуждаются в уточнении, — рассказал директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, помимо запуска регулирования цифровых монет, необходимо в обязательном порядке проработать вопрос налогообложения майнинга и обращения криптовалют. На данный момент в Налоговом кодексе отсутствуют какие-либо особенности налогообложения криптоинвесторов, что может быть сдерживающим фактором для развития отрасли на территории России.

— В этом вопросе имеет смысл перенять международный опыт. Как правило, налогообложение майнинга осуществляется в момент обмена полученной криптовалюты на фиатные деньги. Сейчас такие нюансы у нас не предусмотрены. Нужно включить особенности налогообложения инвесторов в пакет законопроектов о криптовалюте. Это позволит сделать отрасль более прозрачной и окажет позитивное влияние на развитие российской экономики, — добавил Андрей Лобода.

Кстати, предлагаемая Минфином модель с тестированием неквалифицированных инвесторов уже используется в регулировании рынка ценных бумаг и в целом неплохо себя зарекомендовала. Позиция ведомства намного более лояльна к развитию крипторынка в России, чем позиция Центробанка. Несмотря на имеющиеся в законопроекте ограничения, он даёт определённую надежду на то, что криптовалютный рынок в стране всё-таки сможет развиваться. Такое мнение высказал эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев.

— Если законопроект Минфина станет в итоге законом, российским криптоинвесторам и майнерам придётся выйти из тени и работать вбелую. Придётся пройти идентификацию и платить налоги с намайненного или наторгованного на крипторынке. Это несколько снизит рентабельность такой деятельности, но зато позволит работать легально и минимизировать риски привлечения к ответственности, — уточнил Ефим Казанцев.

Очевидно, что теперь и на рынке криптовалют в России появятся новые понятия: квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор. Это означает, что первая категория сможет проводить операции на большие суммы, а другие смогут только по большому счету пробовать инвестиции в цифровые активы. Но при этом для них серьёзно снижается риск потерь. Так прокомментировал документ руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он считает, что в целом российский рынок криптовалют постепенно станет более регулируемым, понятным для участников и прозрачным. Появится определённый набор правил, в соответствии с которыми инвесторам нужно будет действовать при проведении трансакций. Но, безусловно, появится и ещё одно важное новшество: владельцы криптовалют будут платить налоги, установленные государством. С другой стороны, эти меры сделают рынок цифровых активов в России официальным, что также неплохо, поскольку работать в белой зоне безопаснее и спокойнее для любого инвестора.

— Подход Минфина прагматичный: разрешить работать с криптой, но бороться с анонимностью, которая открывает возможности для незаконных действий. В целом схожей позиции придерживаются регуляторы и из других стран. Ввод и вывод только официально через банки, а не через наличные схемы и серые обменники, лицензирование деятельности компаний, обязательная идентификация клиентов. Словом, полноценная попытка обелить рынок, — рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По его мнению, непонятно, зачем необходимо ограничивать максимальную сумму инвестиций. Особенно если уже был придуман какой-то текст, по всей видимости, для отбора самых квалифицированных инвесторов. Аарон Хомский считает, что именно этот пункт до финальной версии будет всё-таки изменён.

При этом аналитик полагает, что необходимо проработать ещё большое количество нюансов. Например, взаимодействие с DeFi — представителями сферы децентрализованных финансов, у которых де-юре отсутствует руководство. Или работу с play-to-earn-проектами: считаются ли за покупку криптовалюты токены игровых проектов на блокчейне, ведь сейчас игроки совершенно спокойно покупают внутриигровую валюту для "обычных" игр, и это не признаётся чем-то рискованным.

Инвестируете ли вы в криптовалюту? Да, вложил в криптовалюту большую часть своих сбережений Да, но вложил совсем немного Нет, считаю, что никакого будущего у криптовалюты нет Нет, так как реальную прибыль получить невозможно

Авторы Нина Важдаева