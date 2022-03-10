Силуанов назвал заморозку резервов ЦБ РФ дефолтом со стороны Запада
По словам министра, западные страны, в частности, пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров и "принуждают" различные предприятия сворачивать деятельность в России.
Западные страны "объявили дефолт" по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы Центробанка РФ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив наши золотовалютные резервы", — сказал Силуанов на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с кабмином.
По словам министра, западные страны, в частности, пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров и "принуждают" различные предприятия сворачивать деятельность в России. Подобные действия, как подчеркнул Силуанов, нанесут ущерб всей мировой экономике.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, за последние несколько дней десятки компаний заявили о прекращении деятельности в нашей стране. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.