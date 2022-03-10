Силуанов назвал заморозку резервов ЦБ РФ дефолтом со стороны Запада

Западные страны "объявили дефолт" по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы Центробанка РФ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив наши золотовалютные резервы", — сказал Силуанов на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с кабмином.

По словам министра, западные страны, в частности, пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров и "принуждают" различные предприятия сворачивать деятельность в России. Подобные действия, как подчеркнул Силуанов, нанесут ущерб всей мировой экономике.