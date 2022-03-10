Байден связал рекордные темпы инфляции в США с санкциями против РФ

Президент США Джо Байден связал рекордные темпы инфляции в стране с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.

"Бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия повышения цен (из-за) Путина... Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции (против России)", — говорится в заявлении главы Белого дома.