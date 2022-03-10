Байден связал рекордные темпы инфляции в США с санкциями против РФ
При этом ранее Владимир Путин призвал западные страны, которые просят своё население "затянуть пояса", не сваливать вину за это на Россию.
Президент США Джо Байден связал рекордные темпы инфляции в стране с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.
"Бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия повышения цен (из-за) Путина... Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции (против России)", — говорится в заявлении главы Белого дома.
В Европе граждане тоже столкнулись с повышением цен на топливо из-за антироссийских санкций, да так, что живущий в Германии россиянин в беседе с Лайфом посоветовал немцам учить слова "дрова" и "буржуйка". А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии, чтобы снизить "зависимость от России на индивидуальном уровне". В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал западные страны, которые просят своё население "затянуть пояса", не сваливать вину за это на Россию.
ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky