Власти Украины собираются ввести санкции против российских СМИ и журналистов
Чёрный список будут рассматривать СНБО и лично президент страны Владимир Зеленский. Также кабмин Незалежной планирует обратиться к ЕС с аналогичной просьбой.
Власти Украины предложили Совету национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ввести санкции против ряда ведущих СМИ России, включая федеральные телеканалы и известных российских журналистов и медиаменеджеров. Об этом сообщил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.
"Кабмин одобрил акт, предложенный Министерством культуры и информационной политики, и внёс на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации", — написал Ткаченко у себя в телеграм-канале.
Украинский министр добавил, что список будут рассматривать СНБО и лично президент страны Владимир Зеленский. Ткаченко также выразил надежду, что с аналогичной просьбой власти Незалежной смогут обратиться в ЕС.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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