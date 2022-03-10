Власти Украины собираются ввести санкции против российских СМИ и журналистов

Власти Украины предложили Совету национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ввести санкции против ряда ведущих СМИ России, включая федеральные телеканалы и известных российских журналистов и медиаменеджеров. Об этом сообщил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Кабмин одобрил акт, предложенный Министерством культуры и информационной политики, и внёс на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации", — написал Ткаченко у себя в телеграм-канале.

Украинский министр добавил, что список будут рассматривать СНБО и лично президент страны Владимир Зеленский. Ткаченко также выразил надежду, что с аналогичной просьбой власти Незалежной смогут обратиться в ЕС.