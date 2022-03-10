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10 марта, 16:19

Власти Украины собираются ввести санкции против российских СМИ и журналистов

Чёрный список будут рассматривать СНБО и лично президент страны Владимир Зеленский. Также кабмин Незалежной планирует обратиться к ЕС с аналогичной просьбой.

Власти Украины предложили Совету национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ввести санкции против ряда ведущих СМИ России, включая федеральные телеканалы и известных российских журналистов и медиаменеджеров. Об этом сообщил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко.

"Кабмин одобрил акт, предложенный Министерством культуры и информационной политики, и внёс на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации", — написал Ткаченко у себя в телеграм-канале.

Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны

Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны

Украинский министр добавил, что список будут рассматривать СНБО и лично президент страны Владимир Зеленский. Ткаченко также выразил надежду, что с аналогичной просьбой власти Незалежной смогут обратиться в ЕС.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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