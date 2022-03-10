Постпред Крыма при президенте — о законе об изъятии имущества РФ на Украине: Мерзкая акция

Эта инициатива олицетворяет отношение Киева к переговорному процессу и теме налаживания отношений с Москвой, считает постоянный представитель.

Закон о конфискации российской собственности и её резидентов на территории Незалежной, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, является "очередной мерзкой акцией". Об этом в беседе с Лайфом заявил постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов.

"Это очередная агрессивная мерзкая акция, которая, конечно, не пойдёт на пользу нашим отношениям. Это показывает, что киевский режим продолжает оставаться инструментом западной политики", — сказал он.

Мурадов подчеркнул, что эта инициатива, предложенная украинскими националистами, олицетворяет отношение Киева к переговорному процессу и теме налаживания отношений с Россией. При этом он отметил, что подобные действия украинских властей направлены против российских граждан.

"Но я уверен, что им это не удастся реально сделать, потому что наша специальная операция, как я надеюсь, будет завершена именно тем, что вся эта антироссийская конструкция в очень скором времени рухнет", — заключил постпред Крыма при президенте.