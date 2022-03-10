Hearst отзывает лицензию журнала Esquire в России
Главный редактор издания Сергей Минаев поблагодарил читателей и отметил, что они были лояльны к публикациям все эти годы, поддерживали и прощали.
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Компания Hearst отзывает лицензию журнала Esquire в Российской Федерации. Об этом заявил главный редактор издания Сергей Минаев своём телеграм-канале.
"Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", — отметил Минаев.
Он вспомнил, что пришёл в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за "потрясающие пять с половиной лет" ему удалось сделать главный мужской журнал в России. Минаев поблагодарил читателей и отметил, что они были лояльны к редакции все эти годы, поддерживали и прощали.
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