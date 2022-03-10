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10 марта, 16:33

Hearst отзывает лицензию журнала Esquire в России

Главный редактор издания Сергей Минаев поблагодарил читателей и отметил, что они были лояльны к публикациям все эти годы, поддерживали и прощали.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Компания Hearst отзывает лицензию журнала Esquire в Российской Федерации. Об этом заявил главный редактор издания Сергей Минаев своём телеграм-канале.

"Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним", — отметил Минаев.

Он вспомнил, что пришёл в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за "потрясающие пять с половиной лет" ему удалось сделать главный мужской журнал в России. Минаев поблагодарил читателей и отметил, что они были лояльны к редакции все эти годы, поддерживали и прощали.

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Ранее Лайф писал, что Universal Music сообщила о приостановке работы в России. Сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Ранее лейбл вместе с Sony и Warner сделал пожертвование в помощь Украине.

Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.

Никита Осипов

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