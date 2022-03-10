Hearst отзывает лицензию журнала Esquire в России

Он вспомнил, что пришёл в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за "потрясающие пять с половиной лет" ему удалось сделать главный мужской журнал в России. Минаев поблагодарил читателей и отметил, что они были лояльны к редакции все эти годы, поддерживали и прощали.