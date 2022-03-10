В МО РФ объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация

Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил Конашенков.

Российская авиация не выполняла абсолютно никаких задач по поражению целей на земле в районе Мариуполя, и "авиаудар" по роддому, о котором пишут украинские и западные СМИ, — это полностью срежиссированная провокация, созданная специально для поддержания антироссийского ажиотажа. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу ещё в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов", — отметил он.

Также, по данным Конашенкова, на фото территории больницы есть свидетельства двух постановочных взрывов — заглублённого подземного и направленного в корпус здания. При этом внешние и внутренние повреждения медучреждения подтверждают, что всё это постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США.

"Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания", — добавил представитель МО РФ.