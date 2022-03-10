Как нацбатальоны прикрываются "живыми щитами" из женщин и детей Писатель Платон Беседин — о том, как нацисты ставят РСЗО во дворах домов, на которых написано "Не стреляйте! Здесь дети!", и ведут оттуда обстрелы Российской армии. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Сколько раз вы видели на экране: обезумевший террорист угрожает взорвать заложников? Или загнанный в угол злодей хватает женщину и, подставив нож к её горлу, кричит: "Брось оружие! Иначе я убью её!" Стандартный, в общем-то, сюжет о том, как прикрыться невинными.

В жизни — то же самое. И злодеи используют любые методы для достижения своих паскудных целей. Впервые это прозвучало на весь мир во время суда над бандой Баадер-Майнхоф. Тогда стало ясно, что терроризм нового образца в первую очередь направлен против невинных людей. После эта гнусная тактика торжествовала на Ближнем Востоке. Боевики ИГИЛ* (организация, запрещённая на территории России), в частности, регулярно прикрывались людьми как живым щитом.

Теперь же подобная дьявольская методика применяется и в самом центре Европы — на Украине, где нацбаты ("Азов", "Айдар", "Донбасс") удерживают мирных украинцев в осаждённых городах, не давая им выйти через гуманитарные коридоры. И когда кто-то удивлённо вопрошает, мол, для чего ведутся переговоры Москвы и Киева, то тут же должен получить ответ: вот для этого — для создания и работы гуманитарных коридоров. Частично эвакуацию мирных граждан удалось реализовать в Киеве, Сумах, Харькове, но в Мариуполе "Азов" удерживает их внутри города силой. Выкормыши Бандеры кричат о том, что они вместе со своим народом, но на самом деле они против него. И официальный Киев их давно не контролирует.

Зато это даёт возможности для множества спекулянтов на крови, которые хитрыми способами при бездействии официальной власти предлагают услуги по вывозу/спасению населения, требуя за это огромную плату. Мои знакомые, не найдя места в поезде, выехали из Харькова, заплатив за это пять тысяч долларов. Покинуть Киев вообще стоило семь тысяч. Люди боятся, люди хотят спасти жизни детей, а алчные падальщики пользуются этим, наживаясь на соотечественниках. Украинцы, питающиеся бедой других украинцев, — вот до какого позора всё это дошло!

А вот другой стандартный сюжет. Вечером 6 марта 20 неонацистов пытаются выйти через позиции Народной милиции ДНР, прикрываясь 150 мирными жителями, в том числе женщинами и детьми. Начинается стрельба — четыре мирных жителя погибли, пятеро ранены.

Меж тем любой ценой жители Мариуполя пытаются вырваться из города, ведь существование там невыносимо. Еду приходится готовить на кострах, но озверевшие неонацисты разгоняют мирных с улиц. Излюбленным же фокусом "Азова" становится оборудование огневых точек в домах, на стенах и дверях которых написано от отчаяния: "Не стреляйте, здесь дети!" Для неонацистов подобные здания — лучшее прикрытие. Они не гнушаются ничем в своей подлой войне. Они выставляют вперёд детей и женщин. И если террористы из фильмов удерживали в заложниках чужих людей, то здесь в плен угодили вроде бы свои.

Впрочем, свои ли? Ведь неонацисты могут вещать, как защищают они Украину и украинский народ, но в реальности то, что происходит в Мариуполе, да и в других городах Украины тоже, — стопроцентное свидетельство бесчинств нацбатов против самих жителей Украины. Единственная цель всех этих "азовов" — удовлетворение собственных садистских наклонностей и больных амбиций. Точно так же в первой половине прошлого века их "вдохновители" — бандеровцы — уничтожали обычных украинцев. История повторяется с ещё большим размахом. Бандеровские неонацисты воюют против украинцев и против человечности как таковой.

Они действуют в соответствии с заветом Лямшина из романа Достоевского "Бесы": "…всех обескуражить и изо всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество взять в свои руки…" Идеологом этих "бесов" стал Нечаев, писавший в своём "Катехизисе революционера": "Революционер знает только одну науку — разрушение… Все чувства родства должны быть задавлены в нём…" Никакого родства — так получается, "Азов"?

То, что мы видим сегодня в Мариуполе и на Украине в целом, — это воинственная бесовщина, в которой мирных украинцев используют как живой щит, как разменную монету. Неонацисты хотят утопить украинские города в крови и утащить мирных за собой в ад. Но не получится. Им помешают. Российские военные бьются не против украинского народа, но против бандеровцев и нацистов, которые, как вирус, встроились в украинский организм. Эта мутация при потворстве Запада происходила долго, а потому процесс излечения будет непростым, но он неизменно случится. Ведь, как и в фильмах, добро победит — особенно если оно с кулаками.

Когда Российская армия расправится с нацистами на Украине? 0 До конца марта К середине апреля

Авторы Платон Беседин