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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 16:53
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Минобороны: Средства ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 и три БЛА "Байрактар ТБ-2"

Отмечается, что вооружение было ликвидировано в воздухе. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета "Точка-У".

Средствами противовоздушной обороны Российской Федерации на Украине уничтожены истребитель и ракета, а также три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожены один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", — уточнил генерал-майор.

Минобороны: Войска РФ поразили свыше 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины
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Ранее Конашенков объяснил, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Он отметил, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу ещё в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / LESZEK SZYMANSKI

Никита Осипов
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