Минобороны: Средства ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 и три БЛА "Байрактар ТБ-2"
Отмечается, что вооружение было ликвидировано в воздухе. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета "Точка-У".
Средствами противовоздушной обороны Российской Федерации на Украине уничтожены истребитель и ракета, а также три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожены один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", — уточнил генерал-майор.
Ранее Конашенков объяснил, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Он отметил, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу ещё в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / LESZEK SZYMANSKI