Минобороны: Средства ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 и три БЛА "Байрактар ТБ-2"

Отмечается, что вооружение было ликвидировано в воздухе. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета "Точка-У".

Средствами противовоздушной обороны Российской Федерации на Украине уничтожены истребитель и ракета, а также три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожены один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", — уточнил генерал-майор.

Ранее Конашенков объяснил, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Он отметил, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу ещё в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами.