Таблетка от паники: Эксперты фармацевтической отрасли призвали россиян не поддаваться лекарственному ажиотажу

Никаких предпосылок в ограничении поставок сейчас нет ни со стороны России, ни её партнёров. Таким мнением поделился с Лайфом эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Сейчас есть отдельные сложности, но они связаны с логистикой. Прежде всего, это касается перевозок по воздуху. Мы знаем, что ряд стран ограничили с нами авиасообщение, но здесь не критично, потому что у нас через воздушный коридор поставлялось от 8 до 10 процентов общего объёма импорта. И это, в принципе, легко переложить на автотранспорт", — рассказал он.

Беспалов отметил, что проблема поставок в основном касается контейнеров с фармсубстанциями. Как объяснил эксперт, приблизительно 60% продукции отправлялось по воде и "быстро переложить" поставки на автотранспорт не получится.

"Плюс есть альтернативные контейнерные перевозчики, в том числе китайские. И опять же, критической эта ситуация не является. И на складах производителей, как правило, есть дополнительные объёмы на год, который можно задействовать", — добавил собеседник Лайфа.

По словам специалиста, перебои в транспортировке можно решить достаточно быстро, а основной поставщик сырья в Россию (75%) — это Китай и Индия, и они "спокойно заменят до 91% европейских поставок".

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с Лайфом напомнил, что лекарства под санкции не попали и с ассортиментом проблем не будет. Все логистические вопросы решаемы, уверен эксперт, а Минздрав РФ поможет ускорить этот процесс.

"Наверное, главный вопрос, который всех беспокоит, — это цены. Но они во многом будут зависеть от курсовой ситуации с валютами и от включения компенсационных механизмов или механизмов, направленных на удержание цен. Они есть. Мы их обсуждаем", — отметил эксперт.

Дмитриев обратил внимание на то, что три самых крупных производителя инсулина в мире (компания Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly) работают на российском рынке, поэтому лекарств будет достаточно. Но главная причина, по которой нельзя поддаваться лекарственному ажиотажу, — это короткий срок годности большинства таблеток, то есть люди попросту потеряют деньги, говорит собеседник Лайфа.

"Нужно чётко помнить, что у лекарств есть срок годности. Поэтому я так понимаю, что начиная с полугода и чуть дальше мы увидим горы этих лекарств на помойках", — резюмировал он.