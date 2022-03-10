Журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине

Ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News постарался описать поведение американской администрации, врущей про лаборатории на Украине, нормативной лексикой, но подобрать слова ему было сложно. Он отметил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила, что все обвинения в адрес России в дезинформации оказались ложными.

"Попробую не использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда", — сказал он.

Карлсон сокрушался, что Администрация США не должна лгать о биолабораториях на Украине и при этом обвинять во лжи Россию. Причём ведущий уверен, что Незалежная, которая является "беднейшей страной в Европе", находится не в той экономической ситуации, чтобы быть подходящим местом для биомедицинских исследований.

"К примеру, если вы финансируете секретные биолаборатории на Украине, но хотите скрыть этот факт от людей, которые за это платят, тогда вы можете соврать об этом, сказав, что это русские врут. Можете начать кампанию по дезинформации, заявив, что это другие ребята начали кампанию по дезинформации. Это вы говорите, Виктория Нуланд? Забавно. Что не забавно — всё это полностью правда", — заключил он.

Ранее Нуланд подтвердила наличие лабораторий на Украине, заявив об опасениях США потерять данные из них. Таким образом, дипломат фактически официально подтвердила наличие там биологических исследовательских объектов США.