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Опубликовано 10 марта 2022, 17:28
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Полянский рассказал о модели, снятой для фейка об обстреле роддома в Мариуполе

Кадр с постановочным обстрелом роддома в Мариуполе. Фото © Instagram / Nataliyatropak

Кадр с постановочным обстрелом роддома в Мариуполе. Фото © Instagram / Nataliyatropak

Зампостпреда РФ при ООН пояснил, что девушка есть и на других снимках фотографа Евгения Малолетки. Сейчас, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информагентствами.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обратил внимание на инсценировку снимков с якобы пациентами разрушенного роддома в Мариуполе.

"Жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, сделанные в Сети, и опознали модель, которая фигурировала на этих съёмках", — отметил дипломат.

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Как пояснил Полянский, девушку с фотографий зовут Марианна Подгурская. По его словам, она "играет сразу трёх беременных". Также модель встречается и на других снимках одного и того же украинского фотографа Евгения Малолетки. В настоящее время, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информационными агентствами и работает на The Associated Press и The New York Times.

Ранее в Минобороны объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков.

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Наталья Исакова
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