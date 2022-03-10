Полянский рассказал о модели, снятой для фейка об обстреле роддома в Мариуполе

Зампостпреда РФ при ООН пояснил, что девушка есть и на других снимках фотографа Евгения Малолетки. Сейчас, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информагентствами.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обратил внимание на инсценировку снимков с якобы пациентами разрушенного роддома в Мариуполе.

"Жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, сделанные в Сети, и опознали модель, которая фигурировала на этих съёмках", — отметил дипломат.

Как пояснил Полянский, девушку с фотографий зовут Марианна Подгурская. По его словам, она "играет сразу трёх беременных". Также модель встречается и на других снимках одного и того же украинского фотографа Евгения Малолетки. В настоящее время, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информационными агентствами и работает на The Associated Press и The New York Times.