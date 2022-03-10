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10 марта, 17:28
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Полянский рассказал о модели, снятой для фейка об обстреле роддома в Мариуполе

Зампостпреда РФ при ООН пояснил, что девушка есть и на других снимках фотографа Евгения Малолетки. Сейчас, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информагентствами.

<p>Кадр с постановочным обстрелом роддома в Мариуполе. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Ca60J5ztqfL/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nataliyatropak</a></p>

Кадр с постановочным обстрелом роддома в Мариуполе. Фото © Instagram / Nataliyatropak

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обратил внимание на инсценировку снимков с якобы пациентами разрушенного роддома в Мариуполе.

"Жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, сделанные в Сети, и опознали модель, которая фигурировала на этих съёмках", — отметил дипломат.

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Как пояснил Полянский, девушку с фотографий зовут Марианна Подгурская. По его словам, она "играет сразу трёх беременных". Также модель встречается и на других снимках одного и того же украинского фотографа Евгения Малолетки. В настоящее время, как утверждает дипломат, тот тесно сотрудничает с западными информационными агентствами и работает на The Associated Press и The New York Times.

Ранее в Минобороны объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков.

Наталья Исакова

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