Burger King сообщил о приостановке корпоративной поддержки рынка РФ
В частности, прекращается маркетинг и обеспечение цепочки поставок. При этом в компании пояснили, что все российские рестораны работают по франшизе, поэтому пока об их закрытии речь не идёт.
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.
"Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения [сети]", — указано в сообщении.
При этом в компании пояснили, что все российские рестораны работают по франшизе, поэтому пока об их закрытии речь не идёт.
Ранее о временном закрытии 850 ресторанов в России объявила сеть "Макдоналдс". По данным Reuters, это решение обойдётся компании в 50 миллионов долларов в месяц. Отмечается, что фирма управляет 84% своих заведений в РФ. Там заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.
flickr / Jorge Franganillo