Burger King сообщил о приостановке корпоративной поддержки рынка РФ

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

"Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения [сети]", — указано в сообщении.

При этом в компании пояснили, что все российские рестораны работают по франшизе, поэтому пока об их закрытии речь не идёт.