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10 марта, 17:53

Россия введёт запрет на вывоз зерновых и сахара до 31 августа 2022 года

Ограничения коснутся пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение.

Подкомиссия по таможенному регулированию приняла решение о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС, заявили в Минэкономразвития РФ.

"В четверг, 10 марта, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС", говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет коснётся также сахара, пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Такие меры будут действовать до 31 августа 2022 года. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение. Как уточнили в Минэкономразвития, решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, они помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях.

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Ранее Кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Тем временем запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.

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ТАСС / Anas Alkharboutli

Никита Осипов

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