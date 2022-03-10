Россия введёт запрет на вывоз зерновых и сахара до 31 августа 2022 года

Подкомиссия по таможенному регулированию приняла решение о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС, заявили в Минэкономразвития РФ.

"В четверг, 10 марта, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет коснётся также сахара, пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Такие меры будут действовать до 31 августа 2022 года. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение. Как уточнили в Минэкономразвития, решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, они помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях.