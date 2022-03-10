Макрон объяснил, почему считает невозможным сейчас принять Украину в ЕС
Лидер Франции отметил, что решения о принятии Незалежной, Молдавии и Грузии, которые подали официальные заявки на вступление в союз, будут рассматриваться сегодня вечером на саммите в Версале.
Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины. Такое заявление французский лидер сделал перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале.
Он отметил, что решения о принятии Незалежной, Молдавии и Грузии, которые подали официальные заявки на вступление в Евросоюз, будут рассматриваться сегодня вечером.
"В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС. — Прим. Лайфа) стране, где сегодня ведётся война? Я не думаю", — сказал журналистам Макрон.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / EPA / YOAN VALAT