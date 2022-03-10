Макрон объяснил, почему считает невозможным сейчас принять Украину в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины. Такое заявление французский лидер сделал перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале.

Он отметил, что решения о принятии Незалежной, Молдавии и Грузии, которые подали официальные заявки на вступление в Евросоюз, будут рассматриваться сегодня вечером.

"В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС. — Прим. Лайфа) стране, где сегодня ведётся война? Я не думаю", — сказал журналистам Макрон.