Силуанов рассказал, как Россия собирается расплачиваться по внешним долгам
Глава Минфина на совещании президента РФ с членами кабмина отметил, что на сегодняшний день уже установлен специальный порядок обслуживания задолженностей нашей страны.
Россия собирается расплачиваться в рублях с внешними долгами, а свои резервы страна сможет конвертировать в валюту. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счёт разморозки золотовалютных резервов", — сказал министр на совещании президента РФ с членами кабмина.
Ранее Силуанов сообщил, что семьям с детьми от 8 до 16 лет на выплаты будет выделено 455 млрд рублей. Министр финансов отметил, что мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости.
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