Силуанов рассказал, как Россия собирается расплачиваться по внешним долгам

Россия собирается расплачиваться в рублях с внешними долгами, а свои резервы страна сможет конвертировать в валюту. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счёт разморозки золотовалютных резервов", — сказал министр на совещании президента РФ с членами кабмина.