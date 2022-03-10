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10 марта, 18:24

Силуанов рассказал, как Россия собирается расплачиваться по внешним долгам

Глава Минфина на совещании президента РФ с членами кабмина отметил, что на сегодняшний день уже установлен специальный порядок обслуживания задолженностей нашей страны.

Россия собирается расплачиваться в рублях с внешними долгами, а свои резервы страна сможет конвертировать в валюту. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счёт разморозки золотовалютных резервов", — сказал министр на совещании президента РФ с членами кабмина.

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Ранее Силуанов сообщил, что семьям с детьми от 8 до 16 лет на выплаты будет выделено 455 млрд рублей. Министр финансов отметил, что мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости.


Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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