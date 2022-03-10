Рогозин: "Роскосмос" уже нанёс Западу ущерб в $12 млрд в ответ на санкции

"Роскосмос" уже нанёс Западу ущерб в размере 12 миллиардов долларов, ответив на антироссийские санкции отменой поставок и отказом от запуска спутников OneWeb. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Общий объём ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем, уже порядка восьми миллиардов долларов. Общий объём ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей, мы рассчитываем, порядка четырёх миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов", — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.

Ущерб самому же "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший". Глава российской госкорпорации, кроме того, пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить, в случае если Запад "будет и дальше себя так вести".