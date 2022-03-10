Рогозин: Для продления работы МКС до 2030 года нужны колоссальные средства
Глава "Роскосмоса" сомневается, что есть смысл вкладывать большие деньги в ремонт станции в условиях, когда западные страны могут вести себя непредсказуемо.
Для продления эксплуатации МКС до 2030 года потребуются колоссальные средства, в противном случае станция "развалится". Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, сообщает пресс-служба партии.
"Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Её ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошло", — отметил Рогозин.
Кроме того, он выразил сомнение, что есть смысл вкладывать колоссальные деньги в ремонт станции в условиях, когда западные страны могут вести себя непредсказуемо.
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Ранее Рогозин заявил, что "Операция Z" позволит восстановить кооперацию "Роскосмоса" и предприятий Украины. Он пообещал сотрудникам украинских промышленных центров преодолеть технологическую деградацию, а также предоставить им работу, зарплату и перспективу, но при условии не допускать проходимцев к власти.
Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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ТАСС / Сергей Савостьянов