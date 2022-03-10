Кабмин внёс в ГД проект закона по сохранению иностранных самолётов в российском лизинге

Отмечается, что данная мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк зарубежных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях западных санкций. В частности, в документе представлены нормы по использованию иностранных самолётов отечественными авиакомпаниями.

"В документе прописаны нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты лётной годности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.