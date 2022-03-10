НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 12:52

Росавиация опровергла заявление сотрудника о переведённых в реестр РФ самолётах

Валерий Кудинов не обладает достоверными данными о состоянии и ведении реестра. Он также не уполномочен делать официальные заявления от имени Росавиации.

Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова о количестве самолётов, переведённых в российский реестр, а также о взаимоотношениях авиакомпаний РФ и лизингодателей воздушных гаваней не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Росавиации.

"Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, <...> сделанные в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности", — указывается в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о заявлениях, сделанных в рамках конференции MRO Russia & CIS 10 марта 2022 года. Также Росавиация опровергла слова Кудинова о взаимоотношениях хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов, отметили в пресс-службе.

Согласно заявлению, в компетенцию и ответственность Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов. Данный сотрудник Росавиации не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении соответствующего госреестра. "В соответствии с должностными обязанностями Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта", — добавили в ведомстве.

В Росавиации заявили об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям

В Росавиации заявили об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Ранее Лайф писал, что в Росавиации заявили о переводе в российский реестр около 180 самолётов. Речь в том числе шла о воздушных судах авиакомпаний Utair, "Россия", "Ижавиа", "Победа" и "Аэрофлот". Об этом стало известно на конференции по техобслуживанию самолётов MRO Russia & CIS.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1