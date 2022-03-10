Росавиация опровергла заявление сотрудника о переведённых в реестр РФ самолётах

Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова о количестве самолётов, переведённых в российский реестр, а также о взаимоотношениях авиакомпаний РФ и лизингодателей воздушных гаваней не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном заявлении Росавиации.

"Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, <...> сделанные в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности", — указывается в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о заявлениях, сделанных в рамках конференции MRO Russia & CIS 10 марта 2022 года. Также Росавиация опровергла слова Кудинова о взаимоотношениях хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов, отметили в пресс-службе.

Согласно заявлению, в компетенцию и ответственность Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов. Данный сотрудник Росавиации не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении соответствующего госреестра. "В соответствии с должностными обязанностями Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта", — добавили в ведомстве.