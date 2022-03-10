НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 12:40

Кабмин предложил освободить гостиничный бизнес от НДС на 5 лет

Эта мера коснётся владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, то есть гостиницы и иные средства размещения.

Правительство РФ выступило с предложением поддержать российский гостиничный бизнес, освободив его от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) сроком до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от НДС на пять лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта мера коснётся владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения.

"Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма — дефицит современных качественных отелей", — уточнили в правительстве.

Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем и поддержку стройкомплекса

Путин обсудит с правительством цены на продукты, работу платёжных систем и поддержку стройкомплекса

Ранее МЭР предложило ввести внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях. Согласно идее министерства, через три месяца после этого пакет акций можно будет выставлять на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1