Кабмин предложил освободить гостиничный бизнес от НДС на 5 лет
Эта мера коснётся владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, то есть гостиницы и иные средства размещения.
Правительство РФ выступило с предложением поддержать российский гостиничный бизнес, освободив его от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) сроком до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес, освободив его от НДС на пять лет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что эта мера коснётся владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения.
"Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма — дефицит современных качественных отелей", — уточнили в правительстве.
Ранее МЭР предложило ввести внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях. Согласно идее министерства, через три месяца после этого пакет акций можно будет выставлять на торги. Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса.
ТАСС / Дмитрий Коробейников