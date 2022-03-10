СК возбудил уголовные дела из-за нападений на российские посольства

Следственный комитет Российской Федерации возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершённое в целях осложнения международных отношений)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы и причинён имущественный вред. По заявлению СК, нападавшие знали, что здания, которые они собирались атаковать, пользуются международной защитой и иммунитетом.

По данным Следственного комитета, 28 февраля было совершено нападение на здание Посольства РФ в Нидерландах, в городе Гааге. Тогда несколько человек забросали здание пиротехническими изделиями и нанесли повреждения транспортным средствам.