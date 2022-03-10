Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием
Объектами незаконной деятельности были школы, социальная инфраструктура, предприятия, развлекательные и торговые центры, вокзалы и аэропорты. Чаще всего о "минировании" сообщали по электронной почте.
Правоохранительным органам России и Белоруссии удалось задержать членов преступной группировки, занимавшейся распространением ложной информации о минировании объектов в двух государствах. Как сообщает МВД Белоруссии, участники группы делали это за денежное вознаграждение.
"Одним из лидеров данного сообщества является 15-летний житель Витебской области. Сегодня он и его соучастники на территориях нашей страны и Российской Федерации задержаны. Установлено, что преступная группа на протяжении нескольких лет "минировала" различные объекты в Белоруссии, России и иных государствах", — отметили в ведомстве.
Объектами лжеминирования, как сообщается, становились школы, социальная инфраструктура, предприятия, развлекательные и торговые центры, вокзалы и аэропорты. Чаще всего о "минировании" сообщали через электронную почту, а для того, чтобы скрыть IP-адреса, использовался специализированный сервис. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия на территориях обоих государств для установления всех участников преступной группы и фиксации цифровых следов их деятельности.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации города.
До этого Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее информация о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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