Правоохранители Белоруссии и РФ задержали участников группы, занимавшейся лжеминированием

Правоохранительным органам России и Белоруссии удалось задержать членов преступной группировки, занимавшейся распространением ложной информации о минировании объектов в двух государствах. Как сообщает МВД Белоруссии, участники группы делали это за денежное вознаграждение.

"Одним из лидеров данного сообщества является 15-летний житель Витебской области. Сегодня он и его соучастники на территориях нашей страны и Российской Федерации задержаны. Установлено, что преступная группа на протяжении нескольких лет "минировала" различные объекты в Белоруссии, России и иных государствах", — отметили в ведомстве.

Объектами лжеминирования, как сообщается, становились школы, социальная инфраструктура, предприятия, развлекательные и торговые центры, вокзалы и аэропорты. Чаще всего о "минировании" сообщали через электронную почту, а для того, чтобы скрыть IP-адреса, использовался специализированный сервис. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия на территориях обоих государств для установления всех участников преступной группы и фиксации цифровых следов их деятельности.