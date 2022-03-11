Turkish Airlines опровергла сообщения об ограниченной продаже билетов россиянам

Каких-либо ограничений по продаже билетов гражданам России у авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") нет. Об этом заявил представитель турецкого перевозчика.

"На данный момент у нас нет какой-либо информации о введении подобного рода ограничений. Граждане России по-прежнему могут оформить авиабилеты на нашем официальном сайте по любому направлению либо же сделать это по телефону горячей линии", — приводит ТАСС слова представителя Turkish Airlines.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили ранее, что с 10 марта россияне могут приобрести авиабилеты у компании Turkish Airlines только если их маршрут предполагает начало и конец перелёта в РФ. Говорилось о том, что оформить покупку без российского участка пути невозможно.

"Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва – Стамбул – Мале", — пояснили в АТОР.

Отмечалось, что турецкий перевозчик ввёл ограничения не потому, что присоединился к западным санкциям, а из-за блокировки российских банковских карт платёжных систем Visa и Mastercard, что создало трудности с прохождением транзакций.