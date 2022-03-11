Reuters: ИГИЛ подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров
Речь об Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курейши. В феврале официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что в ходе операции погибли гражданские лица.
Террористическая группировка ИГИЛ* подтвердила факт ликвидации одного из своих лидеров — Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом сообщает Reuters.
Смерть 45-летнего террориста стала ещё одним сокрушительным ударом по ИГИЛ через два года после того, как группировка потеряла своего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США в 2019 году. А в феврале этого года президент США Джо Байден заявил, что в ходе новой операции на северо-западе Сирии был уничтожен Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. По данным Reuters, террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон показал фото дома, где был ликвидирован главарь ИГИЛ с женой и детьми. Также жертвами удара стали гражданские лица, которые не имели отношения к семье аль-Курейши.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / Ghaith Alsayed