Reuters: ИГИЛ подтвердило ликвидацию одного из своих лидеров

Смерть 45-летнего террориста стала ещё одним сокрушительным ударом по ИГИЛ через два года после того, как группировка потеряла своего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США в 2019 году. А в феврале этого года президент США Джо Байден заявил, что в ходе новой операции на северо-западе Сирии был уничтожен Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. По данным Reuters, террористическая группировка назначила новым лидером Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши.