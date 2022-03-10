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10 марта, 20:45

Живущая в Турции россиянка показала, как сильно там выросли цены

По словам Дианы, средняя зарплата в стране составляет 5000 лир, а чтобы заправить полный бак автомобиля, нужно примерно 1000 лир. Случаются забастовки.

Россиянка рассказывает о росте цен в Турции. Видео © LIFE

Некоторые жители Турции стали выходить на протесты из-за тотального повышения цен, в том числе на топливо. коммунальные услуги. Об этом Лайфу рассказала проживающая в Турции россиянка Диана Севги.

"95-й бензин — 20,47 лиры. Дизельное топливо — 22,95 лиры. Это уже пятое повышение за март. 1 рубль, — это примерно 9,5 лиры", — рассказала девушка.

То ест один литр 95-го бензина в пересчёте там сейчас стоит около 200 рублей. Диана добавила, что средняя зарплата в стране примерно 5000 лир, а стоимость заправки полного бака обходится примерно в 1000 лир. Также резко выросли тарифы на коммунальные услуги, в том числе электричество и отопление.

"Некоторые люди выходят на так называемые забастовки. Цены неадекватные. Все стараются ходить на базары, потому что в магазинах цены в три раза дороже", — рассказала Диана.

Девушка добавила, что в последнее время ужесточены правила получения вида на жительство в Турции. По её словам, без официального брака с гражданином страны или официальной работы его получить сложно. Работодатели стараются нанимать местных сотрудников.

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Ранее Лайф сообщал, что цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Стоимость топлива взлетела на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Джо Байден собирается объявить сегодня. Предыдущий антирекорд был установлен в 2008 году.

Обложка ©

LIFE

Артем Порвин

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