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10 марта, 20:36

Компания Disney решила приостановить работу в России

Это коснётся релизов и производства новой продукции. Сроки возобновления деятельности там пока не называют.

Один из крупнейших медиаконгломератов мира — американская Walt Disney Company приняла решение приостановить работу в России. Как заявили там, это связано с ситуацией вокруг Украины, в том числе с эскалацией гуманитарного кризиса в этой стране.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды бизнеса в России", — говорится в сообщении, которое приводит Reuters.

Приостановка ведения бизнеса коснётся лицензирования и производства местного контента, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic. Отмечается, что некоторые подразделения компании будут пока работать, поскольку на приостановку их деятельность нужно время из-за договорных нюансов.

Путин поддержал идею внешнего управления для уходящих из России иностранных компаний

Путин поддержал идею внешнего управления для уходящих из России иностранных компаний

Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Wikipedia

Артем Порвин

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