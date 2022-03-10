Компания Disney решила приостановить работу в России
Это коснётся релизов и производства новой продукции. Сроки возобновления деятельности там пока не называют.
Один из крупнейших медиаконгломератов мира — американская Walt Disney Company приняла решение приостановить работу в России. Как заявили там, это связано с ситуацией вокруг Украины, в том числе с эскалацией гуманитарного кризиса в этой стране.
"Мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды бизнеса в России", — говорится в сообщении, которое приводит Reuters.
Приостановка ведения бизнеса коснётся лицензирования и производства местного контента, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic. Отмечается, что некоторые подразделения компании будут пока работать, поскольку на приостановку их деятельность нужно время из-за договорных нюансов.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.