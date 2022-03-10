Компания Disney решила приостановить работу в России

Один из крупнейших медиаконгломератов мира — американская Walt Disney Company приняла решение приостановить работу в России. Как заявили там, это связано с ситуацией вокруг Украины, в том числе с эскалацией гуманитарного кризиса в этой стране.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды бизнеса в России", — говорится в сообщении, которое приводит Reuters.

Приостановка ведения бизнеса коснётся лицензирования и производства местного контента, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic. Отмечается, что некоторые подразделения компании будут пока работать, поскольку на приостановку их деятельность нужно время из-за договорных нюансов.