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10 марта, 20:24

Интерпол сообщил о невозможности исключения России из этой организации

Отмечается, что каналы связи должны быть открытыми. Вместе с тем будет изменён некоторый порядок работы с московским бюро.

Интерпол не будет исключать Россию из организации, но изменит порядок рассмотрения её запросов. В заявлении международной структуры указано, что она должна поддерживать сотрудничество по линии правоохранительных органов и оставлять открытыми каналы коммуникации.

"Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации", — приводит ТАСС заявление Интерпола.

Отмечается, что "отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы". Его запросы должны подаваться в Генеральный секретариат международной полицейской организации для проверки их соответствия с правилами.

В Интерполе отреагировали на призывы приостановить членство России

В Интерполе отреагировали на призывы приостановить членство России

Ранее Лайф сообщал, что глава МВД Британии Прити Пател призвала Интерпол ограничить доступ РФ к системе организации. По её словам, к просьбе также присоединились коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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Pexels

Арина Родионова

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