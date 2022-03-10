"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине

Украинские радикалы отказываются сложить оружие, в том числе в Харьковской области. Вооружённые силы России вынуждены применять в отношении них силу.

Российские РСЗО "Смерч" ведут огонь по позициям батальона "Азов" на Украине. Видео © Telegram / SHOT

В распоряжении Лайфа оказались кадры работы российских реактивных систем залпового огня "Смерч" на Украине. Они вели огонь по позициям националистического батальона "Азов". Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.

Уточняется, что огонь ведётся по позициям националистического батальона в Харьковской области. Вооружённые силы России приняли решение атаковать их из-за отказа сложить оружие.