"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине

В распоряжении Лайфа оказались кадры работы российских реактивных систем залпового огня "Смерч" на Украине. Они вели огонь по позициям националистического батальона "Азов". Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT .

Уточняется, что огонь ведётся по позициям националистического батальона в Харьковской области. Вооружённые силы России приняли решение атаковать их из-за отказа сложить оружие.

Ранее Лайф писал, что на Украине националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы. Согласно информации оборонного ведомства России, в них злоумышленники собираются оборудовать огневые точки, чтобы в дальнейшем вести огонь, в том числе по мирным жителям.