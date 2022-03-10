"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине
Украинские радикалы отказываются сложить оружие, в том числе в Харьковской области. Вооружённые силы России вынуждены применять в отношении них силу.
Российские РСЗО "Смерч" ведут огонь по позициям батальона "Азов" на Украине. Видео © Telegram / SHOT
В распоряжении Лайфа оказались кадры работы российских реактивных систем залпового огня "Смерч" на Украине. Они вели огонь по позициям националистического батальона "Азов". Видео опубликовано в Telegram-канале SHOT.
Уточняется, что огонь ведётся по позициям националистического батальона в Харьковской области. Вооружённые силы России приняли решение атаковать их из-за отказа сложить оружие.
Ранее Лайф писал, что на Украине националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы. Согласно информации оборонного ведомства России, в них злоумышленники собираются оборудовать огневые точки, чтобы в дальнейшем вести огонь, в том числе по мирным жителям.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Telegram / SHOT