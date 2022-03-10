Минобороны: На Украине националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы

Согласно информации оборонного ведомства России, в них злоумышленники собираются оборудовать огневые точки, чтобы в дальнейшем вести огонь, в том числе по мирным жителям.

Националисты на Украине изъяли автобусы и другие транспортные средства, которые предназначались для эвакуации беженцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев", — сообщил Мизинцев.

Он добавил, что националисты планируют использовать изъятый транспорт в качестве манёвренных огневых точек. Украинская сторона при этом всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой.

"Во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров, а во-вторых, те кто и узнают об этих коридорах, физически туда попасть не могут, ввиду массового террора, устроенного киевской властью", — резюмировал генерал-полковник.