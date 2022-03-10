Профессор Копылов рассказал, как ковид превращает человека в "курящего"

Риск повреждения сосудов после заражения коронавирусом растёт у всех, независимо от тяжести перенесённого ковида, заявил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Учёный при этом провёл аналогию последствий, нанесённых инфекцией, с вредом от курения.

"Почему мы боремся с курением? Потому что курение так же повреждает эндотелии сосудов, и начинают расти бляшки в эндотелии сосудов... Ну, с некоторой натяжкой приближения можно сказать, что очень близкие по идеологии повреждения, факторы риска", — рассказал Копылов в интервью радио "КП".

Он также отметил, что после выздоровления от ковида многие пациенты продолжают испытывать слабость, снижение переносимости физических нагрузок, усталость. Однако, если человек ощущает к тому же сердцебиение, сверхусталость, к примеру, с трудом поднимается по ступеням, то это повод обратиться в больницу.

"Лишний раз обратиться к врачу — это совершенно не затруднит вас настолько, насколько потом придётся сложно бороться врачам с уже далеко зашедшим каким-то заболеванием", — заключил Копылов.