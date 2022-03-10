Ресторанный критик Алексеев рассказал, как уход "Макдоналдса" скажется на бизнесе
Эксперт отметил, что прежде конкурировать с таким огромным брендом, получающим дешёвые кредиты из Штатов, было невозможно.
Если "Макдоналдс" покинет Россию, ему на смену могут прийти отечественные бренды. Уверенность в этом выразил ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
"Если сеть покинет Россию, ей на смену могут прийти отечественные бренды, имеющие свои сети ресторанов быстрого питания. Они с удовольствием займут освободившуюся нишу», — сказал Алексеев в интервью "Радио КП".
Он добавил, что конкурировать с таким огромным брендом, получающим дешёвые кредиты из Штатов, было невозможно. Но есть и негативная сторона: в случае закрытия точек питания "Макдоналдса" в России лишится работы около 62 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что в свою очередь Burger King сообщил о приостановке корпоративной поддержки рынка РФ. В частности, прекращается маркетинг и обеспечение цепочки поставок. При этом в компании пояснили, что все российские рестораны работают по франшизе, поэтому пока об их закрытии речь не идёт.
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