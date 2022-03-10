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Опубликовано 10 марта 2022, 19:44

Минобороны: Украинские националисты удерживают более 7 тысяч иностранцев

Судьба заложников из иностранных государств под ежедневным и круглосуточным мониторингом, отметили в ведомстве. Украинская сторона на обращения международных партнёров не реагирует.

Националисты продолжают удерживать в заложниках на Украине более семи тысяч человек из 21 иностранного государства. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Межведомственный координационный штаб получил официальные обращения от стран о спасении их соотечественников, уточнил он.

"К сожалению, украинская сторона на официальные и неофициальные обращения, в том числе и от международных партнёров, практически никак не реагирует", — сообщил Мизинцев.

Как отметил представитель Минобороны, ведётся круглосуточный мониторинг. Организована работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств.

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Как писал Лайф ранее, в Минобороны сообщили, что националисты и наёмники на Украине из засад обстреливают российских медиков. В частности, снайперы ведут огонь по врачам, которые проводят эвакуацию раненых солдат, отметил генерал-майор Игорь Конашенков. Также снаряды летят в сторону тех, кто оказывает помощь местным.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Александр Рюмин

Арина Родионова
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