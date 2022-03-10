Минобороны: Украина заменяет водителей гуманитарных колонн на сотрудников СБУ

В ходе движения на эвакуационных автобусах эти люди ведут разведку. Они выясняют расположение подразделений Вооружённых сил России.

Киевские власти заменяют штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами достоверно установлено — при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 г. на маршрутах из г. Тростянец в направлении г. Полтавы, а также из г. Запорожье в г. Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ", — сообщил Мизинцев.

Он добавил, что таким образом украинские спецслужбы производят разведку: они выясняют расположение подразделений Вооружённых сил России.