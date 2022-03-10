Депутат Кирьянов: YouTube систематически нарушает требования законов России

Американский видеохостинг YouTube систематически продолжает нарушать требования действующего законодательства России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. В частности, портал не удаляет противоправный контент и фейки.

"В последние две недели агрессивная позиция YouTube нарастает. Мы ведь говорим о недопустимости цензуры по отношению к российским СМИ и гражданам, когда принимаются необоснованные решения об удалении каких-то материалов или блокировке аккаунтов. Второе, о чём мы говорим, это о материалах, которые не соответствуют российскому законодательству, носят экстремистский характер, которые являются пропагандой насилия или связаны с наркотиками. Мы наблюдаем, что YouTube всё чаще выступает политически ангажированной структурой и действует в ущерб россиянам и РФ", — сказал Кирьянов в беседе с Лайфом.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день у Роскомнадзора имеются все механизмы для реагирования на действия видеохостинга. У YouTube "есть небольшое количество времени", чтобы исправить ситуацию. Если соцсеть самостоятельно не хочет защищать российских пользователей от деструктива, то у регулятора не остаётся другого выхода, кроме как применять ограничительные меры.

"У нас есть многообразие мер, за которые мы долгое время боролись и ратовали. Конечно, самое неблагоприятное для всех сторон, начиная с пользователей и заканчивая компанией, — это жёсткая блокировка и введение специальных мер реагирования. Мы боремся за выполнение российского законодательства с помощью мягкой силы, то есть мы предупреждаем, где-то замедляем. Всегда есть срок реагирования", — заключил депутат.