Депутат Кирьянов: YouTube систематически нарушает требования законов России
Парламентарий отметил, что если видеохостинг самостоятельно не хочет защищать пользователей от деструктива, то у регулятора не остаётся другого выхода, кроме как применять ограничительные меры.
Американский видеохостинг YouTube систематически продолжает нарушать требования действующего законодательства России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. В частности, портал не удаляет противоправный контент и фейки.
"В последние две недели агрессивная позиция YouTube нарастает. Мы ведь говорим о недопустимости цензуры по отношению к российским СМИ и гражданам, когда принимаются необоснованные решения об удалении каких-то материалов или блокировке аккаунтов. Второе, о чём мы говорим, это о материалах, которые не соответствуют российскому законодательству, носят экстремистский характер, которые являются пропагандой насилия или связаны с наркотиками. Мы наблюдаем, что YouTube всё чаще выступает политически ангажированной структурой и действует в ущерб россиянам и РФ", — сказал Кирьянов в беседе с Лайфом.
Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день у Роскомнадзора имеются все механизмы для реагирования на действия видеохостинга. У YouTube "есть небольшое количество времени", чтобы исправить ситуацию. Если соцсеть самостоятельно не хочет защищать российских пользователей от деструктива, то у регулятора не остаётся другого выхода, кроме как применять ограничительные меры.
"У нас есть многообразие мер, за которые мы долгое время боролись и ратовали. Конечно, самое неблагоприятное для всех сторон, начиная с пользователей и заканчивая компанией, — это жёсткая блокировка и введение специальных мер реагирования. Мы боремся за выполнение российского законодательства с помощью мягкой силы, то есть мы предупреждаем, где-то замедляем. Всегда есть срок реагирования", — заключил депутат.
Ранее Лайф сообщал, что YouTube полностью приостановил всю монетизацию для пользователей России. В частности, недоступны подписки Premium и Music Premium. Пока не известно, как долго это продлится. В компании лишь утверждают, что будут информировать по мере изменения ситуации.
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