Политолог Жарихин назвал условие проведения саммита по Украине на высшем уровне
По его мнению, нынешний украинский лидер не обладает независимой политической волей, по сути, в его стране происходит противостояние между Россией и Соединёнными Штатами.
Политолог Владимир Жарихин назвал условие для встречи Путина и Зеленского. Видео © LIFE
Встречу на высшем уровне по украинскому вопросу необходимо организовывать, но президент России Владимир Путин едва ли будет говорить об этом с лидером самой Украины. Такое мнение Лайфу высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Моя точка зрения, что встречу президентов надо организовать: или беседу, или телефонные переговоры предметные и длительные. Но тех президентов, которые реально принимают решения. С одной стороны это Путин, но с другой стороны это не Зеленский. С другой стороны это Байден. И конфликт, в котором страдают граждане Украины, кстати, и по одну, и по другую сторону линии разделения, и в Донбассе, и в самой Украине, — это конфликт между Россией и США", — заявил Жарихин.
Политолог считает, что реально решить сложившуюся проблему со стороны Украины может не Зеленский, а только Байден. Об этом, по словам Жарихина, свидетельствует и повестка, которую озвучивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции.
"Это не повестка дня для министра иностранных дел государств. Это повестка дня для тех переговорщиков, которые этим занимаются. А действительно обсуждать те конкретные предложения, которые выдвинула Россия, они, кстати, были Белоруссии переданы украинской стороне, Кулеба не готов", — уверен Жарихин.
Как сообщал Лайф ранее, Зеленский вместе с тем заявил, что конфликт на Украине можно решить только через прямой диалог с Путиным. Украинский президент заверил, что готов к компромиссам.
ТАСС / ЕРА