Замглавы МИД Панкин назвал целью антироссийских санкций удушение страны

Цель санкций Запада, вводимых против России, — удушить страну и её народ. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".

"Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно чёткая цель — удушение страны, причём не только её элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа", — сказал Панкин.

Он перечислил и задачи, на которые направлены эти санкции. Запад хочет сократить участие России в мировой экономике, а за счёт этого нанести ущерб её обороноспособности.

"И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия… Тут же всё всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — сказал российский дипломат.

Он добавил, что Москва старается действовать в ответ зеркально и прагматично, не наносить непоправимый ущерб себе, подобно "контрагентам".