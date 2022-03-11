Замглавы МИД Панкин назвал целью антироссийских санкций удушение страны
По мнению дипломата, инициаторы ограничений хотят, чтобы Россия меньше участвовала в мировой экономике, чтобы за счёт этого был нанесён ущерб её обороноспособности.
Цель санкций Запада, вводимых против России, — удушить страну и её народ. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".
"Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно чёткая цель — удушение страны, причём не только её элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа", — сказал Панкин.
Он перечислил и задачи, на которые направлены эти санкции. Запад хочет сократить участие России в мировой экономике, а за счёт этого нанести ущерб её обороноспособности.
"И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия… Тут же всё всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — сказал российский дипломат.
Он добавил, что Москва старается действовать в ответ зеркально и прагматично, не наносить непоправимый ущерб себе, подобно "контрагентам".
Как сообщал Лайф, ранее президент США Джо Байден связал рекордные темпы инфляции в США с санкциями против РФ. При этом ранее Владимир Путин призвал западные страны, которые просят своё население "затянуть пояса", не сваливать вину за это на Россию.
ТАСС / Сергей Фадеичев