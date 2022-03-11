ВОЗ указала Украине на необходимость уничтожения патогенов из биолабораторий
В организации также призвали "все стороны" сотрудничать "в безопасном обращении" с опасными возбудителями болезней и "обращаться в случае необходимости за технической помощью".
Для предотвращения риска распространения опасных патогенов из американских лабораторий, расположенных на территории Украины, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "настоятельно рекомендовала" их уничтожить.
"ВОЗ содействует биобезопасности в лабораториях, то есть предотвращению случайного или преднамеренного высвобождения патогенов. Как часть этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ призвала "все стороны" сотрудничать "в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются" и "обращаться в случае необходимости за технической помощью". Организация готова оказать такое содействие "там, где это возможно", передаёт агентство. Отмечается, что представительство организации на Украине на протяжении нескольких лет работало с Минздравом этой страны и другими партнёрами в "поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий", а также в повышении потенциала их персонала, "в частности в реагировании на пандемию CoViD-19".
Ранее Лайф писал, что журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине. Ведущий уверен, что Незалежная, которая является "беднейшей страной в Европе", находится не в той экономической ситуации, чтобы быть подходящим местом для биомедицинских исследований.
Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории.
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