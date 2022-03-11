ВОЗ указала Украине на необходимость уничтожения патогенов из биолабораторий

Кроме того, ВОЗ призвала "все стороны" сотрудничать "в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются" и "обращаться в случае необходимости за технической помощью". Организация готова оказать такое содействие "там, где это возможно", передаёт агентство. Отмечается, что представительство организации на Украине на протяжении нескольких лет работало с Минздравом этой страны и другими партнёрами в "поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий", а также в повышении потенциала их персонала, "в частности в реагировании на пандемию CoViD-19".