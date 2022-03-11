В ООН обеспокоены решением Meta разрешить призывы к насилию в отношении военных РФ

Заявление компании Meta о временном разрешении призывать к насилию против российских военных в Facebook и Instagram вызывает обеспокоенность в ООН. Данный вопрос будет обсуждаться с компанией, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.

"Это очень сложный вопрос, но он вызывает определённую обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права", — сообщила Троссел и добавила, что сотрудники управления "поднимут этот вопрос" перед компанией.

Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он заявил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.